В Томске создали катализатор для выработки экологичного топлива из биомассы

ТОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали отечественный катализатор для переработки синтез-газа. Это поможет вырабатывать более экологичное топливо из разложений биомассы, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Исследователи ТПУ разработали новые высокоэффективные катализаторы для переработки синтез-газа методом Фишера-Тропша. Проведенные эксперименты показали, что катализаторы на основе нанопорошков кобальта, полученных методом электрического взрыва проводника, проявляют высокую активность в процессах синтеза с низким содержанием водорода в исходном газе. Новый катализатор может быть перспективен для переработки синтез-газа, получаемого при пиролизе (разложение — прим. ТАСС) биомассы или из других нетрадиционных источников», — сказано в сообщении.
Одна из главных задач в химической инженерии — найти альтернативу жидкому топливу из нефти. Процесс Фишера-Тропша — это химическая реакция, которая превращает синтез-газ (смесь угарного газа и водорода) в жидкие углеводороды, такие как бензин и дизель, но пока нет технологий и катализаторов для получения высокого качества топлива в больших объемах и при низком содержании водорода.
По словам одного из авторов статьи, доцента отделения химической инженерии ТПУ Евгения Попка, обладают высокой поверхностной энергией и множеством дефектов кристаллической решетки, что делает их каталитически активными. Нанопорошки кобальта, полученные методом электрического взрыва проводника, просты в производстве, отличаются низкой стоимостью и хорошей устойчивостью к спеканию. Их перспективное применение — переработка синтез-газов с загрязнениями.
«Эксперименты показали, что нанопорошок кобальта проявляет высокую каталитическую активность в реакциях (эффективно ускоряет химические реакции — прим. ТАСС) образования жидких углеводородов с низким содержанием водорода в исходном синтез-газе. Это позволяет нам сделать вывод о его потенциальном применении, например, в переработке газов, получаемых при пиролизе биомассы или других нетрадиционных источников синтез-газа. Полученные нами катализаторы также показали устойчивость к быстрой дезактивации в условиях синтеза при рабочих температурах в ходе длительных испытаний», — добавил Попок.
В исследовании принимали участие сотрудники отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ. Результаты опубликованы в журнале Catalysts. Исследование выполнено при поддержке федеральной программы Минобрнауки «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».