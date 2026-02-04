В Томске создали катализатор для выработки экологичного топлива из биомассы

Одна из главных задач в химической инженерии — найти альтернативу жидкому топливу из нефти. Процесс Фишера-Тропша — это химическая реакция, которая превращает синтез-газ (смесь угарного газа и водорода) в жидкие углеводороды, такие как бензин и дизель, но пока нет технологий и катализаторов для получения высокого качества топлива в больших объемах и при низком содержании водорода.