Лариса Долина в 2010 году приобрела квартиру в Юрмале в ипотеку

Согласно документам, Долина является собственницей квартиры площадью 123,9 квадратных метров, расположенной в непосредственной близости от Рижского залива. Недвижимость была приобретена в 2010 году с использованием ипотечного кредита. В настоящее время её оценочная стоимость превышает 27,4 миллиона рублей.
Подчёркивается, что в 2024 году активы певицы в Латвии были заморожены в связи с её включением в санкционный список ЕС.
По данным онлайн-сервисов по продаже недвижимости в Латвии, в доме, где находится квартира Долиной, сейчас предлагаются к продаже несколько квартир различной площади. Ценовой диапазон варьируется от 220 до 275 тысяч евро.
Недавно певица сообщила, что пока не может позволить себе купить новую квартиру и живёт на съёмной. Точного адреса она не назвала. Кошки Долиной, по её словам, переехали вместе с хозяйкой и привыкают к новому месту.
Ранее сообщалось, что в Telegram украинские мошенники активно предлагают к продаже шестичасовую аудиозапись, якобы содержащую телефонный «развод» с участием Ларисы Долиной. Цена вопроса — от 7,5 до 11 тысяч долларов в криптовалюте.
