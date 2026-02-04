Единый центр экстренных служб построят в районе Зелёного Угла во Владивостоке

На месте бывшего авторынка в районе Зелёного Угла во Владивостоке появится современный модульный комплекс, объединяющий три экстренные службы: пожарную охрану, городских спасателей и скорую помощь. Об этом рассказал глава города Константин Шестаков, сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.
«Этот земельный участок был возвращён в собственность муниципалитета благодаря совместной слаженной работе с прокуратурой Приморья. Приняли решение о возведении здесь большого модульного комплекса, который будет состоять из трёх блоков — для пожарных, спасателей и скорой помощи. В планах у нас также разместить на данной территории муниципальную стоянку. Средства на проектирование выделяем в этом году», — подчеркнул глава города Константин Шестаков.
Новый центр позволит значительно сократить время реагирования служб на ЧС не только в новом микрорайоне, но и в рядом расположенных. В ближайшее время городские специалисты подготовят документацию для выбора проектной организации.
Напомним, в 2026 году на той же территории стартует реставрация Сапёрного редута № 4 — важного исторического объекта Владивостокской крепости, на которую пойдут федеральные средства.