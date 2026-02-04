Единый центр экстренных служб построят в районе Зелёного Угла во Владивостоке

«Этот земельный участок был возвращён в собственность муниципалитета благодаря совместной слаженной работе с прокуратурой Приморья. Приняли решение о возведении здесь большого модульного комплекса, который будет состоять из трёх блоков — для пожарных, спасателей и скорой помощи. В планах у нас также разместить на данной территории муниципальную стоянку. Средства на проектирование выделяем в этом году», — подчеркнул глава города Константин Шестаков.