Скончался концертный директор Штурм и участник «Песняров» Портной

В Москве скоропостижно скончался экс-клавишник и концертный директор Натальи Штурм Георгий Портной. О его смерти сообщила певица в личном блоге.

По ее словам, Портной умер от сердечного приступа прямо на улице. Спасти его не удалось. Штурм выразила соболезнования супруге покойного Марине, а также его близким и коллегам.

Артистка также сообщила дату и место прощания. Церемония состоится в четверг, 5 февраля, в 11:00 в Савеловском центральном ритуальном офисе. Отпевание пройдет в храме на Миусском кладбище.

Георгий Портной был известен не только как концертный директор. Он работал с Натальей Штурм, группой «Песняры» и певцом Женей Осиным, а также сам выходил на сцену — в составе «Песняров» он играл на клавишных и исполнял партии бэк-вокала.

