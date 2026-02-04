Суд арестовал руководителя сауны, где погибли пять подростков

Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2026 года для Павла Долгачева — руководителя сауны в Прокопьевске, где в результате пожара погибли пять подростков.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, судья Андрей Добаев огласил решение об аресте на срок один месяц и 29 суток. Сторона обвинения поддержала ходатайство, в то время как адвокат просил назначить его подзащитному более мягкую меру пресечения. Трагедия произошла 31 января, по данным следствия, из находившейся в сауне компании спаслась лишь одна девушка.
По делу были задержаны администратор сауны Елена Селищева, её владелец Алексей Долгачев и его брат Павел Долгачев, являющийся руководителем заведения. Им инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ранее, в понедельник, суд арестовал владельца сауны на два месяца, а в отношении администратора избрал домашний арест.
