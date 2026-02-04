Ричмонд
Ростов от снега в ночь на 4 февраля чистили более 250 спецмашин

В Ростове усилили меры по уборке улиц от снега.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за снегопада на дорогах в последние дни складывается непростая ситуация. В связи с погодными условиями департамент образования 3 и 4 февраля предложил родителям самим решать, отправлять детей на уроки или нет. Тем временем коммунальные службы несколько суток подряд ликвидируют последствия метели.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин, в ночь на 4 февраля работы были усилены. К расчистке города привлекались 253 единицы техники, в том числе 132 — дополнительной.

— Важная задача перед коммунальными службами и главами администраций районов — ускорить темпы вывоза снега. Для оперативного устранения недочетов и контроля мои заместители ночью по курируемым районам будут мониторить обстановку и лично контролировать уборку территорий, — сообщил в своем телеграм-канале Александр Скрябин вечером, 3 февраля.

