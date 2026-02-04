Ричмонд
Левитт: США сбили иранский беспилотник

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду, 4 февраля, заявила, что военные США сбили иранский беспилотник, который, по их оценке, представлял угрозу для американских сил в регионе.

По ее словам, решение приняло Центральное командование США после того, как дрон без экипажа начал вести себя агрессивно по отношению к одному из военных кораблей. Речь шла об авианосце «Авраам Линкольн», находящемся в регионе по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Ранее в СМИ писали, что американские военные уничтожили иранский беспилотник, который, предположительно, приблизился к авианосцу США в Аравийском море. В публикации указывалось, что инцидент произошел в зоне ответственности центрального командования.

Левитт отметила, что в Белом доме считают действия военных необходимыми и оправданными, поскольку они были направлены на защиту американских сил и предотвращение возможной угрозы, передает РИА Новости.

Трамп заявил о ведущихся переговорах с Ираном и об одновременном направлении к берегам страны американских военных кораблей. По его словам, он будет наблюдать за развитием ситуации.

30 января глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики.

