Курьера по делу о «похищении» подростка в Красноярске арестовали до 22 марта

Напомним, история началась 22 января в Красноярске, когда пропал 14-летний подросток, покинувший дом в компании неизвестного. Позже школьника нашли живым в съёмной квартире вместе с 18-летней девушкой, которая стала одной из фигуранток дела. Также был задержан курьер, который получил сумку с деньгами от сообщницы мошенников, после этого он уехал в Благовещенск, где и был задержан.