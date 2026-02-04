Ричмонд
Курьера по делу о «похищении» подростка в Красноярске арестовали до 22 марта

Суд отправил курьера, забравшего деньги после инцидента с исчезновением красноярского подростка, в следственный изолятор до 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Красноярскому краю.

Источник: Life.ru

Обвиняемый курьер. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края.

На судебном заседании обвинение указало, что мужчина проживает в Тюмени, не имеет стабильного заработка и образования, что создаёт риски уклонения от следствия. Прокурор отметил, что пребывание на свободе позволит подозреваемому уничтожить доказательства.

Сам курьер возражал против ареста, заявив о признании факта изъятия денег, но отрицая участие в мошеннической схеме. Он сообщил о намерении снять жильё в Красноярске.

«Суд согласился с позицией гособвинителя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 г. Розыск других участников и похищенных денег продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, история началась 22 января в Красноярске, когда пропал 14-летний подросток, покинувший дом в компании неизвестного. Позже школьника нашли живым в съёмной квартире вместе с 18-летней девушкой, которая стала одной из фигуранток дела. Также был задержан курьер, который получил сумку с деньгами от сообщницы мошенников, после этого он уехал в Благовещенск, где и был задержан.

