Курьера по делу о «похищении» подростка в Красноярске арестовали до 22 марта

Обвиняемый курьер. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края.
На судебном заседании обвинение указало, что мужчина проживает в Тюмени, не имеет стабильного заработка и образования, что создаёт риски уклонения от следствия. Прокурор отметил, что пребывание на свободе позволит подозреваемому уничтожить доказательства.
Сам курьер возражал против ареста, заявив о признании факта изъятия денег, но отрицая участие в мошеннической схеме. Он сообщил о намерении снять жильё в Красноярске.
«Суд согласился с позицией гособвинителя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 г. Розыск других участников и похищенных денег продолжается», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, история началась 22 января в Красноярске, когда пропал 14-летний подросток, покинувший дом в компании неизвестного. Позже школьника нашли живым в съёмной квартире вместе с 18-летней девушкой, которая стала одной из фигуранток дела. Также был задержан курьер, который получил сумку с деньгами от сообщницы мошенников, после этого он уехал в Благовещенск, где и был задержан.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.