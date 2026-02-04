Транспортный налог пересчитали нижегородским ветеранам боевых действий

В Нижегородском регионе произведен пересмотр начислений транспортного сбора для лиц, имеющих статус ветерана боевых действий, за прошедшие три года. Об этом сообщили в УФНС России по Нижегородской области.
Основанием послужило вступление в силу федеральной льготы по уплате налога на транспорт, действие которой распространили на период с 2022 года.
В соответствии с новыми нормами, ветераны боевых действий освобождаются от выплаты транспортного налога за одно транспортное средство по своему усмотрению. При этом мощность двигателя автомобиля не имеет значения.
Налоговые службы уже выполнили автоматический перерасчет сумм налога за 2022−2024 годы. Увидеть результаты можно в личном кабинете налогоплательщика или путем обращения в отделение налоговой службы.
В случае возникновения переплаты после перерасчета, ветеран вправе запросить возврат излишне уплаченных средств, но не более чем за три года. Для этого необходимо оформить заявление на возврат.
Если налогоплательщик не определил, к какому именно автомобилю следует применить льготу, налоговая инспекция применит ее автоматически — к транспортному средству с наибольшей суммой налога.
Следует помнить, что льгота не действует для дорогостоящих автомобилей ценой от 10 миллионов рублей, к которым применяется повышающий коэффициент. Также она не действует на воздушные и водные транспортные средства, за исключением моторных лодок.
Данные изменения введены на федеральном уровне и обязательны к исполнению во всех субъектах РФ, включая Нижегородскую область. Ветеранам не требуется повторно доказывать свое право на льготу, в случае, если информация об их статусе уже имеется в налоговых органах.
