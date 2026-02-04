Белорусский адвокат сказал о штрафах до 1350 рублей за ремонт авто во дворе дома

Например, в рамках закона об охране окружающей среды, любая деятельность граждан не должна вести к ухудшению условий жизни окружающих. Существует запрет на слив горюче-смазочных материалов, регулировку двигателя, тормозов или сигнала прямо во дворе. Такие действие относятся к загрязнению территории (ст. 18.29 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За загрязнение, повреждение или загромождение дорог (в том числе парковок) грозит штраф от 2 до 5 базовых величин (от 90 до 225 белорусских рублей в феврале 2026-го).