Белорусский адвокат сказал о штрафах до 1350 рублей за ремонт авто во дворе дома

Могут ли в Беларуси оштрафовать за ремонт автомобиля во дворе, ответили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Отмечается, что в белорусском законодательстве нет прямого запрета на ремонт авто во дворе жилого дома. Однако есть экологические, санитарные и шумовые ограничения, которые требуется соблюдать.
Например, в рамках закона об охране окружающей среды, любая деятельность граждан не должна вести к ухудшению условий жизни окружающих. Существует запрет на слив горюче-смазочных материалов, регулировку двигателя, тормозов или сигнала прямо во дворе. Такие действие относятся к загрязнению территории (ст. 18.29 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За загрязнение, повреждение или загромождение дорог (в том числе парковок) грозит штраф от 2 до 5 базовых величин (от 90 до 225 белорусских рублей в феврале 2026-го).
— При работах с использованием компрессоров, шлифмашинок и другого шумного оборудования нужно следовать закону, связанному с ограничениями по шуму и времени, — прокомментировал адвокат Артем Саевич.
Шумные работы запрещены в ночное время (ст. 19.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях): с 23.00 вечера до 06.00 утра. За нарушение можно получить штраф от 2 до 30 базовых величин (от 90 до 1350 рублей).
— Нарушение любого из этих правил влечет административную ответственность, — констатировал адвокат.
