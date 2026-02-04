В Кемерово арестовали владельца сауны, где при пожаре погибли 5 подростков

После гибели подростков в Кузбассе задержали владельца сауны, его брата, а также администратора. Они подозреваются в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).