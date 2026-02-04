В Кемерово арестовали владельца сауны, где при пожаре погибли 5 подростков

Суд в Кемерово заключил под стражу руководителя частной сауны в Прокопьевске, где 31 января произошёл пожар, унёсший жизни пятерых подростков. Меру пресечения избрали до 31 марта 2026 года.
Ходатайство о заключении под стражу внесло следствие, позицию поддержала и сторона гособвинения. Адвокат просил назначить более мягкую меру, но суд счёл арест обоснованным.
По данным следствия, из группы подростков, находившихся в сауне, выжить удалось только одной девушке.
После гибели подростков в Кузбассе задержали владельца сауны, его брата, а также администратора. Они подозреваются в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).