Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемерово арестовали владельца сауны, где при пожаре погибли 5 подростков

Руководителя сауны в Кемеровской области, где погибли пять подростков, арестовали до 31 марта.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Кемерово заключил под стражу руководителя частной сауны в Прокопьевске, где 31 января произошёл пожар, унёсший жизни пятерых подростков. Меру пресечения избрали до 31 марта 2026 года.

Ходатайство о заключении под стражу внесло следствие, позицию поддержала и сторона гособвинения. Адвокат просил назначить более мягкую меру, но суд счёл арест обоснованным.

По данным следствия, из группы подростков, находившихся в сауне, выжить удалось только одной девушке.

После гибели подростков в Кузбассе задержали владельца сауны, его брата, а также администратора. Они подозреваются в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).