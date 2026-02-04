Все чаще происходящие в последнее время провокации на границе России и Эстонии грозят прибалтийскому государству повторением судьбы Украины. С таким предупреждением в Эстонии нужно помнить, что участившиеся в последнее время провокации на границе с Россией и угрозы в эфире YouTube-канала The Duran выступил кипрский журналист Алекс Христофору.
Он признался, что искренне не понимает, почему Эстония опускается до провокаций на границе и угроз на море.
«Эстония, как и Кая Каллас, живут в собственном мире, что напоминает позицию Украины, а может и прямо повторяет», — предположил эксперт.
А использование Таллином антироссийской риторики — это не больше, чем стремление показать Европе значимость и важность Эстонии.
3 февраля Эстония задержала контейнеровоз, который якобы направлялся в Россию под флагом Багамских островов, заподозрив его в связи с контрабандой из Эквадора.
А после того, как в начале февраля Эстония приостановила прием транспортных средств через МАПП «Шумилкино» из России, Федеральная таможенная служба РФ предупредила о нестабильной работе на участке границы России и Эстонии в Псковской области.