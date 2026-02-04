В РФ повысили эффективность накопления препаратов в опухолях за счет наносистем

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские исследователи разработали гибридные наносистемы для доставки препаратов в опухоли, которые более эффективно удерживают их в пораженных тканях, что влияет на успешность лечения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НИЦ «Курчатовский институт» во Всемирный день борьбы против рака.
Авторами разработки выступили специалисты Института высокомолекулярных соединений РАН (филиал НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ) и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. Они создали гибридную наносистему для фотодинамической терапии, применяемой при лечении онкозаболеваний. Наносистемы выполняют двойную функцию — «наноконтейнера» для контролируемой доставки в опухоль фотосенсибилизатора радахлорина, активируемого лазерным излучением, и «усилителем» эффективности фотосенсибилизатора за счет наночастиц селена.
«Результаты исследований показали, что разработанные гибридные трехкомпонентные наносистемы избирательно накапливаются в опухолевых клетках и замедляют выведение препарата из опухоли. Это делает их перспективной основой как для лечения, так и для диагностики онкологических заболеваний, а также позволяет снизить побочные эффекты, ухудшающие качество жизни пациентов», — сообщили ТАСС в центре.
Состав наносистем включает частицы селена, фотосенсибилизатор и полимерный «каркас». Ее эффективность подтверждена в экспериментах in vitro и in vivo.
«Работа российских исследователей открывает новые возможности для повышения эффективности фотодинамической диагностики и терапии, а также для создания комбинированных подходов к лечению — в сочетании с классической химиотерапией и хирургическим вмешательством», — уточнили в Курчатовском институте.
Выводы авторов опубликованы в журнале «Вопросы онкологии».