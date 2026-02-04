В РФ повысили эффективность накопления препаратов в опухолях за счет наносистем

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские исследователи разработали гибридные наносистемы для доставки препаратов в опухоли, которые более эффективно удерживают их в пораженных тканях, что влияет на успешность лечения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НИЦ «Курчатовский институт» во Всемирный день борьбы против рака.