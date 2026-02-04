В Башкирии медики назвали самые распространенные виды рака

По данным минздрава Башкортостана, в 2025 году выявлено 8718 случаев злокачественных новообразований на 1−2 стадиях заболевания. Всего же впервые было обнаружено 15 204 случая онкологии, треть из которых выявлена во время профилактических осмотров.
Наиболее распространенными видами рака среди жителей Башкортостана являются рак молочной железы, колоректальный рак, рак предстательной железы, рак легкого и рак кожи.
Ранее сообщалось, что в республике за пять лет количество пациентов с диагнозом рак выросло на 16%.