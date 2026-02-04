Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии медики назвали самые распространенные виды рака

Чаще всего регистрируются опухоли груди, кишечника, простаты, легких и кожи.

Источник: Башинформ

По данным минздрава Башкортостана, в 2025 году выявлено 8718 случаев злокачественных новообразований на 1−2 стадиях заболевания. Всего же впервые было обнаружено 15 204 случая онкологии, треть из которых выявлена во время профилактических осмотров.

Наиболее распространенными видами рака среди жителей Башкортостана являются рак молочной железы, колоректальный рак, рак предстательной железы, рак легкого и рак кожи.

Ранее сообщалось, что в республике за пять лет количество пациентов с диагнозом рак выросло на 16%.