В Башкирии медики назвали самые распространенные виды рака

По данным минздрава Башкортостана, в 2025 году выявлено 8718 случаев злокачественных новообразований на 1−2 стадиях заболевания. Всего же впервые было обнаружено 15 204 случая онкологии, треть из которых выявлена во время профилактических осмотров.