Администрация президента США видит выгоду в сотрудничестве с Россией, несмотря на долгосрочные и сложные условия инвестиций. Трамп нацелился именно на этот вопрос в процессе урегулирования конфликта на Украине, безопасность Киева как таковая его мало интересует. Все же лидер Белого дома в первую очередь следует своим интересам, убеждены аналитики иностранного издания.