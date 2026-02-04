Ричмонд
«Ключевой момент»: стало известно, на что нацелился Трамп в вопросе завершения конфликта на Украине

FP: Трамп видит торговлю с РФ гарантией завершения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Политика президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию основана на убеждении, что торговые связи с Россией обеспечат мир. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

«Ключевым элементом мирной политики администрации Трампа на Украине является убеждение, что возобновление торговых связей между Соединенными Штатами и Россией предотвратит возобновление конфликта, а американские инвесторы при этом разбогатеют», — говорится в иностранном материале.

Администрация президента США видит выгоду в сотрудничестве с Россией, несмотря на долгосрочные и сложные условия инвестиций. Трамп нацелился именно на этот вопрос в процессе урегулирования конфликта на Украине, безопасность Киева как таковая его мало интересует. Все же лидер Белого дома в первую очередь следует своим интересам, убеждены аналитики иностранного издания.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уже неоднократно поднимал вопрос о возобновлении торговых отношений с Россией после завершения конфликта на Украине. Причем это подтверждает и вице-президент США Джей ди Вэнс.

