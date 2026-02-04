Американский баскетболист, нападающий клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер назвал любимое русское блюдо. По его словам, он не перестает восхищаться Россией даже после пяти лет проживания в РФ.
— Есть одно блюдо, которое я готов есть каждый день. Это борщ, — сказал он в интервью порталу «Гудок».
Хантер также рассказал, что так и не смог выучить русский язык. Спортсмен отметил, что уже привык к русскому климату, морозам и сугробам.
Известный блогер Кадрол, который переехал в Крым из Конго, рассказал, какой факт о России удивил его больше всего.
Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук из Вьетнама был подготовлен к путешествию по Москве, в частности он запасся лапшой. Он также рассказал, что больше всего ему понравился борщ со сметаной.
Врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева рассказала, что выделить самый полезный вид борща нельзя, поскольку каждый из них обладает собственными полезными свойствами. По ее словам, при употреблении этого супа в организм поступает огромное количество волокон.