Американский баскетболист Хантер назвал любимое русское блюдо

Американский баскетболист, нападающий клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер назвал любимое русское блюдо. По его словам, он не перестает восхищаться Россией даже после пяти лет проживания в РФ.

— Есть одно блюдо, которое я готов есть каждый день. Это борщ, — сказал он в интервью порталу «Гудок».

Хантер также рассказал, что так и не смог выучить русский язык. Спортсмен отметил, что уже привык к русскому климату, морозам и сугробам.

Известный блогер Кадрол, который переехал в Крым из Конго, рассказал, какой факт о России удивил его больше всего.

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» Дык Фук из Вьетнама был подготовлен к путешествию по Москве, в частности он запасся лапшой. Он также рассказал, что больше всего ему понравился борщ со сметаной.

Врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева рассказала, что выделить самый полезный вид борща нельзя, поскольку каждый из них обладает собственными полезными свойствами. По ее словам, при употреблении этого супа в организм поступает огромное количество волокон.