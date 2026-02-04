Главные новости к утру 4 февраля 2026 года

По итогам встречи с Дональдом Трампом президент Колумбии Густаво Петро признал, что не отдавал приказ о приостановке обмена разведданными с США, а вместо этого расширил сотрудничество. Кубинский лидер объяснил, что поменял свое решение в связи с тем, что наркоторговля и связанные с ней денежные потоки выходят за границы страны.