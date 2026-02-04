Главные новости к утру 4 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 февраля 2026.
Трамп подтвердил, что Путин сдержал слово по приостановке ударов
Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин выполнил договоренность о паузе в нанесении ударов по энергетическим объектам на Украине. Глава Белого дома уточнил, что речь шла о неделе перерыва и он лично обсуждал энергетическое перемирие с президентом РФ, но не раскрыл детали и время.
Президент Колумбии заявил о расширении обмена данными с США
По итогам встречи с Дональдом Трампом президент Колумбии Густаво Петро признал, что не отдавал приказ о приостановке обмена разведданными с США, а вместо этого расширил сотрудничество. Кубинский лидер объяснил, что поменял свое решение в связи с тем, что наркоторговля и связанные с ней денежные потоки выходят за границы страны.
Дания активно готовится к нападению России
Дания закупает вооружения и интенсивно наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. По словам дипломата, власти Дании утверждают, что после войны с Украиной Россия может напасть на Европу.
США согласились перенести переговоры с Ираном в Оман
Вашингтон принял требование Тегерана о переносе переговоров по иранской ядерной программе из Турции в Оман. Встреча американской и иранской делегаций предварительно состоится 6 февраля. Сейчас продолжается обсуждение вопроса присоединения к переговорам в Омане представителей арабских и мусульманских государств региона.
В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
В Роспотребнадзоре подтвердили регистрацию завозного случая лихорадки чикунгунья. Заболевшая вернулась в Москву после отдыха на Сейшельских островах. При возвращении на родину женщину госпитализировали. Наличие у нее вируса выявили с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем.