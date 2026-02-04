В Ростове 4 февраля прогнозируют 15 градусов мороза

В Ростове-на-Дону, по прогнозам синоптиков, сегодня, в среду, 4 февраля, будет холодно и ясно. Утром столбик термометра покажет 15 градусов мороза, днем станет немного теплее — 10 градусов мороза. Вечером столбики термометра вновь опустятся до отметки в минус 15 градусов. Порывы ветра небольшие — до двух метров в секунду. День будет солнечным и без осадков.
В четверг, 5 февраля, в Донской столице также будет крепкий мороз. Утром столбики термометра покажут минус 15, днем будет минус 10 градусов, вечером и ночью 11 и 10 градусов мороза соответственно.
Напомним, ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 4 февраля город от снега расчищали более 250 спецмашин.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.