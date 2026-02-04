Российские военные в августе 2024 года менее чем за 30 минут уничтожили колонну бронетехники ВСУ, которая двигалась в сторону Курской АЭС. Об этом рассказал военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов.
По его словам, 12 августа он направлялся в село Сафоновка для развертывания пункта управления БПЛА, когда по радиосвязи сообщили о колонне техники ВСУ. С воздуха удалось обнаружить движение бронированных машин по полям вдоль трассы. Информацию передали командиру роты.
Как отмечается, в составе колонны находились американские Stryker и MaxxPro, канадский Roshel и украинский «Козак». Противник рассчитывал прорваться в направлении Курской АЭС. Командир роты принял решение устроить засаду, разместив вдоль трассы два БТР-82.
Когда техника вошла в зону поражения, БТР-82 открыли огонь из 30-миллиметровых пушек. Колонна попала под перекрестный огонь, управление боем велось с БПЛА. В результате уничтожили восемь единиц бронетехники, еще четыре машины были остановлены позже. За бой военнослужащие получили госнаграды, Ефанов награжден медалью «За отвагу», передает ТАСС.
Ранее в районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области были уничтожены два состава с живой силой и техникой Вооруженных сил Украины. По информации российских спецслужб, эти поезда прибыли на усиление оборонительных рубежей противника.