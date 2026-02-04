В Пермском крае пройдет тренировка по беспилотной опасности

В среду, 4 февраля, в Пермском крае пройдет командно-штабная тренировка по беспилотной опасности. Как сообщает краевой Минтребез, во время тренировки жителям региона придет учебная рассылка пуш-уведомлений в приложении МЧС.
— Учения запланированы и проводятся с целью усовершенствования алгоритмов прохождения сигнала и действий должностных лиц, — говорят в Минтребезе.
Ранее в краевом главке МЧС говорили, как действовать в случае атаки дронов.
— Если вы увидели в небе мигающий огонёк или объект на высоте 30−100 метров и слышите жужжание, нужно немедленно спрятаться. На улице следует зайти в любое здание, подъезд, подземный переход или паркинг. Если вы уже в помещении — отойдите от окон и перейдите в комнату без окон, например, в ванную или коридор. Лифтами пользоваться нельзя, — рассказывали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.