Почти 450 выпускников Приморья написали итоговое сочинение в резервный день

На рабочем столе участников могут находиться только черная гелевая или капиллярная ручка, паспорт, выданные бланки и черновики. Также разрешены орфографические словари, а для изложения — еще и толковый. Под строгим запретом — телефоны, смартфоны, любые справочные материалы, фотоаппараты и заметки.