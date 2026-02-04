Ричмонд
Почти 450 выпускников Приморья написали итоговое сочинение в резервный день

Результаты станут известны до 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Четвертого февраля учащиеся Приморского края написали итоговое сочинение и изложение. Сегодня — резервный день. Работы писали 447 выпускников. Из них 443 человека написали сочинение, а четыре — изложение.

На выполнение заданий у участников было 3 часа 55 минут. Конкретные темы сочинений стали известны за 15 минут до старта.

Резервный день предназначен для тех, кто не смог написать работу в основной срок по уважительной причине. Успешный результат является обязательным условием для допуска к ЕГЭ.

На рабочем столе участников могут находиться только черная гелевая или капиллярная ручка, паспорт, выданные бланки и черновики. Также разрешены орфографические словари, а для изложения — еще и толковый. Под строгим запретом — телефоны, смартфоны, любые справочные материалы, фотоаппараты и заметки.

Результаты проверки будут опубликованы не позднее 18 февраля. Следующий дополнительный срок для написания сочинения и изложения запланирован на 8 апреля 2026 года.