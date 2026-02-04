Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спасла жительница села в годы гонений»: в храм Покрова в селе Булзи Челябинской области вернут икону

В Покровский храм села Булзи Челябинской области вернется утраченная икона.

Источник: Храм Покрова с. Булзи/vk.com

14 февраля в храме Покрова села Булзи состоится важное для верующих событие. В престольный праздник крестным ходом из села Воскресенское вернут икону Сретения Господня.

Как рассказали в Челябинской епархии, в годы гонений икону спасла жительница Булзи — она хранила ее у себя дома, а затем передала в соседний храм. Теперь ее вернут на свое историческое место — в Сретенский придел булзинского храма.

В этот же день храме пройдет богослужение Вселенской родительской субботы, а также — Сретенская ярмарка.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше