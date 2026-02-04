«Спасла жительница села в годы гонений»: в храм Покрова в селе Булзи Челябинской области вернут икону

14 февраля в храме Покрова села Булзи состоится важное для верующих событие. В престольный праздник крестным ходом из села Воскресенское вернут икону Сретения Господня.
Как рассказали в Челябинской епархии, в годы гонений икону спасла жительница Булзи — она хранила ее у себя дома, а затем передала в соседний храм. Теперь ее вернут на свое историческое место — в Сретенский придел булзинского храма.
В этот же день храме пройдет богослужение Вселенской родительской субботы, а также — Сретенская ярмарка.
