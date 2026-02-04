Пермь сковали пробки: город тонет в снегу, жители недовольны качеством уборки улиц

«Ужасно в этом году чистят дороги: ехать на машине по бульвару Гагарина, улицам Островского и Революции просто невозможно. Кажется, что все ответственные в Перми за уборку улиц и трасс вместе с техникой уехали на отдых в теплые страны. Безобразное отношение к очистке снега в Перми!» — поделилась с «ФедералПресс» жительница краевой столицы Екатерина.