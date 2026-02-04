Пермь сковали пробки: город тонет в снегу, жители недовольны качеством уборки улиц

«Общественный транспорт задерживается на 25 и более минут», — сообщили в департаменте транспорта Перми.
Судя по данным сервиса Яндекс. Пробки, сейчас затруднено движение как в центре, так и в отдаленных районах. Пробки образовались на улицах Пушкина, Ленина, Уральской, Старцева, Куйбышева, Героев Хасана, Чкалова, Карпинского, Комсомольском проспекте, Соликамском тракте и других.
ДТП зафиксированы на улицах 1905 года, Чкалова, Куйбышева, две на Западном обходе Перми и одна — на Восточном.
Жители Мотовилихинского района жалуются на заторы в районе площади Восстания, а в микрорайоне Ива пермяки не могут более часа выехать из ЖК Погода. Кроме того, горожане рассказывают о нечищенных тротуарах и трудностях при передвижении пешком.
«Ужасно в этом году чистят дороги: ехать на машине по бульвару Гагарина, улицам Островского и Революции просто невозможно. Кажется, что все ответственные в Перми за уборку улиц и трасс вместе с техникой уехали на отдых в теплые страны. Безобразное отношение к очистке снега в Перми!» — поделилась с «ФедералПресс» жительница краевой столицы Екатерина.
Кстати, накануне мэр столицы Прикамья отчитался, что поручил всем главам районов регулярно докладывать о работе дорожных и коммунальных служб, а пермяков призвал в комментариях сообщать о проблемных местах.
«Бумажными вариантами ограничиваться не будем — важно видеть все своими глазами», — пригрозил Соснин и пообещал продолжить практику выездов с проверками в районы.