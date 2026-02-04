В Казани из-за морозов приостановили движение некоторых троллейбусов и трамваев

«Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 и трамвайного маршрута № 4», — сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Ограничения вводятся из-за ремонта контактной сети, повредившейся из-за непогоды.
В Казани из-за морозов приостановили движение некоторых видов общественного транспорта.
