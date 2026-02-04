Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани из-за морозов приостановили движение некоторых троллейбусов и трамваев

В Казани из-за морозов приостановили движение некоторых видов общественного транспорта.

«Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 и трамвайного маршрута № 4», — сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Ограничения вводятся из-за ремонта контактной сети, повредившейся из-за непогоды.