Камеры фиксации нарушений ПДД установят у фуникулёра во Владивостоке

Комплекс камер автоматической фиксации нарушений ПДД установят в текущем году в районе фуникулёра — на участке съезда с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения города.
«Камеры будут следить за нарушителями в районе пешеходного перехода при съезде с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева, фиксировать несоблюдение требований разметки, знаков и другие основные нарушения. Среди них — проезд большегрузных автомобилей, движение которых здесь запрещено», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что несмотря на чёткие ограничения, водители большегрузов продолжают съезжать с моста в сторону эстакады фуникулёра, в результате чего не проходят по габаритам. Это приводит к выезду на встречную полосу, блокировке движения и даже повреждению самой эстакады. Дополнительные риски создают и водители легковых автомобилей, которые при повороте к улице Суханова игнорируют сплошную разметку, провоцируя аварийные ситуации.
После запуска комплекса все нарушения будут фиксироваться автоматически, что, по оценкам специалистов, позволит значительно повысить безопасность и упорядочить движение на этом проблемном участке.
Напомним, специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока в декабре завершили приёмку работ по установке и подключению стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Сейчас камеры на 18 участках дорог города уже запущены, однако штрафы автомобилистам пока не приходят.
Комплексы фото— и видеофиксации установили на 18 участках во Владивостоке — список адресов.
Сейчас камеры работают в тестовом режиме.