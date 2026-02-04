Камеры фиксации нарушений ПДД установят у фуникулёра во Владивостоке

Специалисты отмечают, что несмотря на чёткие ограничения, водители большегрузов продолжают съезжать с моста в сторону эстакады фуникулёра, в результате чего не проходят по габаритам. Это приводит к выезду на встречную полосу, блокировке движения и даже повреждению самой эстакады. Дополнительные риски создают и водители легковых автомобилей, которые при повороте к улице Суханова игнорируют сплошную разметку, провоцируя аварийные ситуации.