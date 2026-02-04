Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камеры фиксации нарушений ПДД установят у фуникулёра во Владивостоке

На проблемном участке съезда с Золотого моста водители регулярно игнорируют знаки и разметку.

Источник: PrimaMedia.ru

Комплекс камер автоматической фиксации нарушений ПДД установят в текущем году в районе фуникулёра — на участке съезда с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения города.

«Камеры будут следить за нарушителями в районе пешеходного перехода при съезде с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева, фиксировать несоблюдение требований разметки, знаков и другие основные нарушения. Среди них — проезд большегрузных автомобилей, движение которых здесь запрещено», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что несмотря на чёткие ограничения, водители большегрузов продолжают съезжать с моста в сторону эстакады фуникулёра, в результате чего не проходят по габаритам. Это приводит к выезду на встречную полосу, блокировке движения и даже повреждению самой эстакады. Дополнительные риски создают и водители легковых автомобилей, которые при повороте к улице Суханова игнорируют сплошную разметку, провоцируя аварийные ситуации.

После запуска комплекса все нарушения будут фиксироваться автоматически, что, по оценкам специалистов, позволит значительно повысить безопасность и упорядочить движение на этом проблемном участке.

Напомним, специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока в декабре завершили приёмку работ по установке и подключению стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Сейчас камеры на 18 участках дорог города уже запущены, однако штрафы автомобилистам пока не приходят.

Комплексы фото— и видеофиксации установили на 18 участках во Владивостоке — список адресов.

Сейчас камеры работают в тестовом режиме.