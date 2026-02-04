Братск направил бригаду специалистов на помощь Бодайбо после отключения тепла

Братск направил своих специалистов для помощи жителям Бодайбо, где из-за перемерзания водовода остановились четыре котельные и 1,3 тысячи людей остались без тепла и воды. Как сообщил мэр города Александр Дубровин, 4 февраля 2026 года из Иркутска в зону чрезвычайной ситуации вылетела сводная аварийная бригада.
Самолет сделал посадку в Братске, где к команде присоединились местные специалисты и работники из Братского района. К устранению последствий подключат двух электрогазосварщиков, двух слесарей и опытного мастера. С собой они взяли все необходимые материалы и инструменты.
— Сотрудники водоканала сразу согласились поехать на помощь Бодайбо, хотя условия работы там очень сложные, — отметил Александр Дубровин.
Всего в вылетевшей аварийной бригаде 19 человек из Братска, Братского района и Чунского округа. Специалисты уже на месте проводят обследование, определяют объем работ и начнут помогать местным командам восстанавливать тепло- и водоснабжение в домах.
