Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский сад на бульваре Архитекторов в Омске отремонтируют за 60 миллионов рублей

Работы должны быть завершены к ноябрю текущего года.

Источник: Om1 Омск

В Омске ищут подрядчика, который займётся капремонтом детского сада № 369 на бульваре Архитекторов. Объявление о торгах появилось на портале «Госзакупок».

Стоимость контракта оценивается свыше 60 млн рублей. Организации могут подавать заявки до 11 февраля.

Работы необходимо выполнить до ноября текущего года. В документе также указано, что гарантия качества капремонта должна составлять пять лет.

Ранее мы писали, что в 2026 году в городе обновят здания 13 школ и детских садов. На реализацию проекта направят 1,3 миллиарда рублей.