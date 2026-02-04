Детский сад на бульваре Архитекторов в Омске отремонтируют за 60 миллионов рублей

В Омске ищут подрядчика, который займётся капремонтом детского сада № 369 на бульваре Архитекторов. Объявление о торгах появилось на портале «Госзакупок».
Стоимость контракта оценивается свыше 60 млн рублей. Организации могут подавать заявки до 11 февраля.
Работы необходимо выполнить до ноября текущего года. В документе также указано, что гарантия качества капремонта должна составлять пять лет.
Ранее мы писали, что в 2026 году в городе обновят здания 13 школ и детских садов. На реализацию проекта направят 1,3 миллиарда рублей.