Не выжил никто: сразу 4 человека погибли в страшной аварии в Башкирии

Прокуратура Башкирии опубликовала видео с места ДТП в Белебеевском районе, где погибли сразу четыре человека. Ведомство проводит проверку по факту трагедии.
По данным ГАИ, всё случилось вечером 3 февраля. На 27-м километре дороги Белебей-Аксаково-Аксеново столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». Все, кто был в легковушке, скончались до приезда медиков. На кадрах видно, что она буквально влетела под большегруз.
На место происшествия выезжал главный гаишник республики Владимир Севастьянов. Он озвучил предварительную версию страшной аварии.
— Легковой машины в условиях непогоды (сильного снега и метели) машину занесло, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, — передал начальник ведомства.
