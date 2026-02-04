Не выжил никто: сразу 4 человека погибли в страшной аварии в Башкирии

По данным ГАИ, всё случилось вечером 3 февраля. На 27-м километре дороги Белебей-Аксаково-Аксеново столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». Все, кто был в легковушке, скончались до приезда медиков. На кадрах видно, что она буквально влетела под большегруз.