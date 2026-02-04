Ричмонд
Не выжил никто: сразу 4 человека погибли в страшной аварии в Башкирии

Появилось видео с места ДТП с 4 погибшими в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии опубликовала видео с места ДТП в Белебеевском районе, где погибли сразу четыре человека. Ведомство проводит проверку по факту трагедии.

По данным ГАИ, всё случилось вечером 3 февраля. На 27-м километре дороги Белебей-Аксаково-Аксеново столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». Все, кто был в легковушке, скончались до приезда медиков. На кадрах видно, что она буквально влетела под большегруз.

На место происшествия выезжал главный гаишник республики Владимир Севастьянов. Он озвучил предварительную версию страшной аварии.

— Легковой машины в условиях непогоды (сильного снега и метели) машину занесло, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, — передал начальник ведомства.

