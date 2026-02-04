Al Wasat: Местонахождение тела сына Каддафи Сейфа аль-Ислама неизвестно

Местонахождение тела сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама неизвестно. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил портал Al Wasat.
В больнице города Эз-Зинтан, где, предположительно, произошло убийство, опровергли появившуюся ранее информацию о поступлении тела Сейфа аль-Ислама.
— Это отрицание происходит на фоне широкого распространения противоречивых новостей в социальных сетях относительно судьбы тела Сейфа аль-Ислама Каддафи, на фоне отсутствия официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих эти сообщения, — говорится в материале.
3 февраля сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии. По информации журналистов, он стал жертвой нападения неизвестных боевиков.
