Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Wasat: Местонахождение тела сына Каддафи Сейфа аль-Ислама неизвестно

Местонахождение тела сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама неизвестно. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил портал Al Wasat.

Местонахождение тела сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама неизвестно. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил портал Al Wasat.

В больнице города Эз-Зинтан, где, предположительно, произошло убийство, опровергли появившуюся ранее информацию о поступлении тела Сейфа аль-Ислама.

— Это отрицание происходит на фоне широкого распространения противоречивых новостей в социальных сетях относительно судьбы тела Сейфа аль-Ислама Каддафи, на фоне отсутствия официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих эти сообщения, — говорится в материале.

3 февраля сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии. По информации журналистов, он стал жертвой нападения неизвестных боевиков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон радостно хлопала в ладоши, узнав о смерти лидера ливийской революции Муаммара Каддафи. По его словам, она наблюдала за физическим уничтожением политика в прямом эфире.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше