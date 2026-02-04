«Снежинка на вершине айсберга»: Захарова прокомментировала изучение материалов по делу Эпштейна

«Я поймала себя на следующей мысли — это даже не мысль, это было чувство, которое вызывает единственное — ощущение тошноты. Я сейчас очень смягчаю, от этого тошнит физиологически. То есть я поняла, что я не могу больше», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.