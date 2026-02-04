«Снежинка на вершине айсберга»: Захарова прокомментировала изучение материалов по делу Эпштейна

Материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в педофилии, вызывают отвращение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что изучать материалы дела невозможно без чувства тошноты. При этом дипломат уверена, что опубликованные факты — это лишь малая часть материалов дела.
«Я поймала себя на следующей мысли — это даже не мысль, это было чувство, которое вызывает единственное — ощущение тошноты. Я сейчас очень смягчаю, от этого тошнит физиологически. То есть я поняла, что я не могу больше», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат сравнила чтение документов с просмотром триллеров и тру-крайм фильмов, подчеркнув наличие «физиологического и морального предела». Не хватает моральных сил осмыслить и переварить эту историю из-за отсутствия четких контуров и понимания масштабов, высказалась дипломат.
«Я считаю, что то, что мы сейчас увидели, это снежинка на вершине айсберга. Это не вершина айсберга и уж точно не айсберг», — закончила свое выступление представитель МИД РФ.
Напомним, 30 января 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 млн документов, 2 тыс. видео и 180 тыс. фото из дела Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях, включая педофилию.
Ранее KP.RU сообщил, что Эпштейн мог познакомить президента США Дональда Трампа с его нынешней супругой Меланией. Аналитики издания проверили теорию и сделали несколько интересных выводов.