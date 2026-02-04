Ги Буше: «Авангард» хорошо начал, но затем соперник воспользовался удалениями"

«Авангард» 4 февраля победил «Шанхай Дрэгонс» в Петербурге на «СКА Арене» 5:3. Главный тренер омской команды Ги Буше оценил прошедшую встречу, отметив, что не придал большого значения продолжению победной серии «ястребов».
«Мы в целом хорошо начали, провели первый период неплохо, но затем нахватали удалений. И соперник этим и воспользовался, сделав счет 3:2. После такого нужно было время, чтобы нагнать нашу свежесть, и чуть позже мы смогли переиграть “драконов” и найти хорошее настроение.
Мы не смотрим на свои победные серии или будущих соперников, когда мы просыпаемся, а для нас есть, казалось бы, один простой матч. Когда мы встречаемся командами, которые находятся ниже нас в таблице, мы играем иначе", — высказался наставник.
Также по просьбе СМИ отдельно Ги оценил игру Майкла Маклауда. По его словам, форвард сейчас в целом классно играет в обороне и атаке:
«Он умеет найти свою волну и не бросает свой момент, мы очень рады видеть, как он прогрессирует. У нас было 14 новичков в самом начале сезона. Нам ещё нужно время. Потуральски, Чекконе — они приносят огромную пользу команде».
Вопрос от журналистов был и про двух новых игроков, пришедших перед дедлайном, Кириллов Пилипенко и Долженкова.
«Когда новые ребята присоединяются во время сезона, им намного сложнее, чем тем, кто знал, что у нас в стиле игры. Нам еще тяжело не включать тех, кто был с 1 августа. Были у нас игроки, которые не могли играть, хотя лёд был маленький, быть может, не хватало Котляревского. Но у нас не было выбора, как действовать, только так, как есть», — пояснил Буше.
