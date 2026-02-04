Начальник ГАИ Башкирии сообщил, почему молодежь покупает права

«Законно сдать не могут, потому что-либо не хватает знаний, либо желания учиться, вникать в ПДД. Наши сотрудники выявляют поддельные права с помощью специальной системы. Не так много, конечно, выявляем, не каждый день, даже может быть не каждую неделю, но бывает. Нарушителя доставляют в райотдел: проводится проверка или возбуждается дело, в зависимости от состава преступления», — пояснил Владимир Севастьянов.