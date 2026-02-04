Ричмонд
Начальник ГАИ Башкирии сообщил, почему молодежь покупает права

В последнее время в сводках часто звучит информация о купленных водительских удостоверениях. Зачастую молодежь приобретает документы в интернете за 20−80 тысяч рублей.

Источник: Башинформ

Начальник республиканской госавтоинспекции Владимир Севастьянов на итоговой пресс-конференции заявил, что, действительно, молодежь приходит сдавать экзамены на права, но порой им не хватает знаний и желания учиться, тогда они прибегают к незаконным методам.

«Законно сдать не могут, потому что-либо не хватает знаний, либо желания учиться, вникать в ПДД. Наши сотрудники выявляют поддельные права с помощью специальной системы. Не так много, конечно, выявляем, не каждый день, даже может быть не каждую неделю, но бывает. Нарушителя доставляют в райотдел: проводится проверка или возбуждается дело, в зависимости от состава преступления», — пояснил Владимир Севастьянов.

Руководитель ГАИ РБ подчеркнул, что работа в этом направлении ведется планомерно, вопрос поддельных прав находится на контроле ведомства.

Ранее начальник ГАИ Башкирии сообщил, кто чаще всего рискует на дорогах. Он отметил, что основной причиной аварийности в республике является низкая водительская дисциплина. Также в Башкирии камеры фотовидеофиксации выявили 6,2 млн нарушителей ПДД, а на дорогах Башкирии в 2025 году попались 16 400 нетрезвых водителей.