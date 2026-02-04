Фотобизнес с совами в центре Новосибирска назвали жестоким и незаконным

В центре Новосибирска вновь появились люди, предлагающие платные фотосессии с живыми совами. Орнитологи предупреждают, такой «бизнес» незаконен и причиняет птицам серьёзный вред.
Как сообщает Infopro54, фотографы с совами работают у театров и на оживлённых улицах, особенно после детских спектаклей. По словам специалистов Союза охраны птиц России, состояние этих птиц, как правило, вызывает тревогу — они истощены, взъерошены и находятся в сильном стрессе. Спокойное поведение сов объясняется не их ручностью, а физическим и психологическим истощением.
Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер отмечает, что привлекать таких предпринимателей к ответственности за жестокое обращение сложно из-за нехватки доказательств. В качестве более действенной меры она советует обращаться в полицию с жалобами на отсутствие чеков за услуги и документов, подтверждающих здоровье и законное происхождение птиц.
Орнитологи также призывают не покупать сов через интернет. Несмотря на заявления продавцов о «домашнем разведении», большинство таких птиц, включая редкие виды, незаконно изымаются из дикой природы. Хотя после принятия закона об ответственном обращении с животными в 2018 году торговля многими дикими животными сократилась, спрос на сов по-прежнему остаётся высоким, во многом из-за их популярности в массовой культуре.