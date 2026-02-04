Фотобизнес с совами в центре Новосибирска назвали жестоким и незаконным

Как сообщает Infopro54, фотографы с совами работают у театров и на оживлённых улицах, особенно после детских спектаклей. По словам специалистов Союза охраны птиц России, состояние этих птиц, как правило, вызывает тревогу — они истощены, взъерошены и находятся в сильном стрессе. Спокойное поведение сов объясняется не их ручностью, а физическим и психологическим истощением.