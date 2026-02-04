Ричмонд
«Стали тащить, а там — “крокодил”!» Белорус поймал гигантскую щуку во время зимней рыбалки, а потом сразу — еще две

Белорус поймал гигантскую щуку во время зимней рыбалки.

Источник: Комсомольская правда

Житель Постав Валерий Кишко во время зимней рыбалки поймал гигантскую щуку, пишут postawy.by.

Рыбачил белорус на озере Бельки на Поставщине. И перед рассветом мужчине повезло — на крючок попалась щука с рекордным весом.

— Стали тащить, а там — «крокодил»! — вспоминает впечатления рыболов.

Чтобы вытащить гиганта, пришлось расширять лунку по краям и использовать багор. В этом мужчине помогали другие рыбаки. Трофейная щука оказалась весом 9 килограммом 300 граммов.

Самое интересное, что, не успев опомниться от первого улова, удачливый белорус в течение часа поймал еще две щуки по три килограмма каждая.

