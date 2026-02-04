«Стали тащить, а там — “крокодил”!» Белорус поймал гигантскую щуку во время зимней рыбалки, а потом сразу — еще две

Житель Постав Валерий Кишко во время зимней рыбалки поймал гигантскую щуку, пишут postawy.by.
Рыбачил белорус на озере Бельки на Поставщине. И перед рассветом мужчине повезло — на крючок попалась щука с рекордным весом.
— Стали тащить, а там — «крокодил»! — вспоминает впечатления рыболов.
Чтобы вытащить гиганта, пришлось расширять лунку по краям и использовать багор. В этом мужчине помогали другие рыбаки. Трофейная щука оказалась весом 9 килограммом 300 граммов.
Самое интересное, что, не успев опомниться от первого улова, удачливый белорус в течение часа поймал еще две щуки по три килограмма каждая.
Кстати, Белгидромет уже сказал, когда морозы отступят в Беларуси.
Тем временем белорусский адвокат сказал о штрафах до 1350 рублей за ремонт авто во дворе дома.