Омич попытался сдать экзамен в ГИБДД при помощью умных часов и микронаушника

45-летний житель Марьяновского района попробовал использовать смарт-часы и микронаушник для сдачи теоретического экзамена в ГИБДД. Мужчина был лишен водительских прав за пьяную езду. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области 4 февраля.
Во время тестирования.автолюбитель вед себя подозрительно: постоянно двигал рукой и пытался что-то убрать в карман при приближении полицейского. Впоследствии он фигурант признался, что рассчитывал получать подсказки с правильными ответами, подключив микронаушник к гаджету.
По факту случившегося организовали проверку в рамках статьи № 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
