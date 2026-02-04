Омич попытался сдать экзамен в ГИБДД при помощью умных часов и микронаушника

Во время тестирования.автолюбитель вед себя подозрительно: постоянно двигал рукой и пытался что-то убрать в карман при приближении полицейского. Впоследствии он фигурант признался, что рассчитывал получать подсказки с правильными ответами, подключив микронаушник к гаджету.