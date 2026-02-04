Ричмонд
Омич попытался сдать экзамен в ГИБДД при помощью умных часов и микронаушника

Мужчина лишился прав за пьяную езду и решил обмануть систему во время тестирования.

Источник: Комсомольская правда

45-летний житель Марьяновского района попробовал использовать смарт-часы и микронаушник для сдачи теоретического экзамена в ГИБДД. Мужчина был лишен водительских прав за пьяную езду. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области 4 февраля.

Во время тестирования.автолюбитель вед себя подозрительно: постоянно двигал рукой и пытался что-то убрать в карман при приближении полицейского. Впоследствии он фигурант признался, что рассчитывал получать подсказки с правильными ответами, подключив микронаушник к гаджету.

По факту случившегося организовали проверку в рамках статьи № 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

