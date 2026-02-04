WSJ: Индии будет сложно сократить зависимость от российской нефти

Аналитики уверены, что Индии будет сложно сократить закупку российской нефти и перейти на нефть американскую, которая и дороже, и доставляется намного дольше. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Дэвид Уэк, главный экономист Vortexa, и вовсе честно признался, что не верит в полный отказ Индии от нефти из России. Да, цель президента США Дональда Трампа не свести к нулю нефтяной импорт России.
«Скорее, это делается для того, чтобы усилить давление на Россию», — добавил он.
Другое распространенное мнение среди экспертов заключается в том, что Нью-Дели не пойдет на полный разрыв многолетних теплых отношений с Москвой.
Ранее глава Белого дома заявил, что Индия может прекратить закупки российской нефти. Нью-Дели планирует перейти на американские ресурсы. Он подчеркнул, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал перестать покупать нефть у России.
Индолог Татьяна Шаумян в беседе с KP.RU усомнилась в отказе Индии покупать российскую нефть. По ее словам, отказ от российской нефти затрагивает индийские интересы, нанося им ущерб. Индийское руководство мыслит реалистично, оно готово идти на компромиссы, но только не во вред себе.