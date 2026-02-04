WSJ: Индии будет сложно сократить зависимость от российской нефти

Индолог Татьяна Шаумян в беседе с KP.RU усомнилась в отказе Индии покупать российскую нефть. По ее словам, отказ от российской нефти затрагивает индийские интересы, нанося им ущерб. Индийское руководство мыслит реалистично, оно готово идти на компромиссы, но только не во вред себе.