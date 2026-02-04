Полпред Президента Серышев оценил развитие сельских территорий НСО

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев совершил рабочую поездку в Маслянинский округ Новосибирской области для оценки развития сельских территорий. Об этом сообщает аппарат полпреда. В ходе визита он посетил строящийся молочный завод, парк-отель «Чупино» и новую школу, а также возложил цветы к Мемориалу погибшим воинам.
«Предприятие возводится в рамках одного из крупнейших инвестиционных проектов Сибири, по планам оно будет выпускать широкий ассортимент молочной продукции, включая сухую подсырную сыворотку — основной ингредиент детского питания. Завод должен обеспечить потребности отечественных производителей такой продукции и нивелировать необходимость закупки сыворотки за рубежом», — отметили в аппарате полпреда.
На предприятии, которое станет первой точкой импортозамещения в этой сфере, планируется создать около 620 рабочих мест. Также Анатолий Серышев осмотрел построенный по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» парк-отель «Чупино», работающий с августа 2025 года на территории 4,5 гектара, и оценил учебный процесс в школе 2020 года постройки на 189 мест, возведённой по государственной программе. Завершилась поездка возложением цветов к местному мемориалу воинам Великой Отечественной войны.