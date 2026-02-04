Полпред Президента Серышев оценил развитие сельских территорий НСО

На предприятии, которое станет первой точкой импортозамещения в этой сфере, планируется создать около 620 рабочих мест. Также Анатолий Серышев осмотрел построенный по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» парк-отель «Чупино», работающий с августа 2025 года на территории 4,5 гектара, и оценил учебный процесс в школе 2020 года постройки на 189 мест, возведённой по государственной программе. Завершилась поездка возложением цветов к местному мемориалу воинам Великой Отечественной войны.