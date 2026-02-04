В Омске мошенники рассылают письма о возврате переплаты за отопление

Омичей предупредили о распространении мошеннических сообщений, якобы касающихся перерасчета средств за оплату отопления. Сервис по сбору сведений о мошенниках «Мошеловка» сообщил, что злоумышленники отправляют письма от имени управляющих компаний, расчетных центров ЖКХ или других коммунальных служб.
В таких сообщениях говорится, что вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе, и просят подтвердить личные данные, перейдя по указанной ссылке.
Однако переход по ссылке может привести на фишинговые страницы, которые пытаются украсть ваши реквизиты банковских карт или пароли от «Госуслуг».
Специалисты настоятельно призывают граждан быть особенно осторожными, поскольку такие схемы становятся более популярными в зимний сезон, когда люди сталкиваются с высокими счетами за отопление.