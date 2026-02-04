Более 20 маршрутов наземного транспорта скорректируют в Москве с 7 февраля

Еще для 15 маршрутов Москвы и Подмосковья организуют семь новых остановок: для магистрального маршрута м23 добавляется остановка «Улица Нижние Мнeвники»; для магистрального маршрута м77 добавляется остановка у выхода № 5 станции метро «Текстильщики»; для маршрутов № 680 и 680к добавляется остановка «3-я Гражданская улица»; для маршрута с23 добавляется остановка у выхода № 2 станции метро «Беговая»; для пригородных маршрутов № 1154, 1342к, 1480 и 1532 добавляется остановка «Улица 9-го Мая, 4А» в Химках; для пригородных маршрутов № 1342к и 1480 добавляется остановка «Школа» в Коммунальном проезде в Химках; для маршрутов № 149, 170, 466, 477, 499 и 677 изменятся остановки в районе Восточное Дегунино.