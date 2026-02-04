Более 20 маршрутов наземного транспорта скорректируют в Москве с 7 февраля

«Мы скорректируем 23 маршрута в разных районах и округах столицы 7 февраля. На части из них автобусы и электробусы станут ходить чаще, а на других появятся новые остановки. Это позволит жителям крупных жилых кварталов и посетителям социальных учреждений быстро и удобно добираться до ближайших станций рельсового каркаса. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы улучшаем сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее», — цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Так, два социальных маршрута с511 и с811 станут районными маршрутами № 511 и 811. Электробусы будут ходить чаще: начальная точка маршрута № 511 — у крупного жилого комплекса на ул. Бочкова. Благодаря этому жители получат прямой путь до центра города, а также Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
При этом маршрут № 811 теперь будет ходить до станции метро «Нагатинская», а маршрут № 934 вместо Ломоносовского и Ленинского проспектов пойдет по Университетскому проспекту.
Отмечается, что для пяти маршрутов введут три новые встречные остановки.
Кроме того, остановка «Воловья улица» будет работать для маршрута № 74 в обе стороны, остановка «Аллея Жемчуговой» будет работать для маршрутов № 208 и 408 в обе стороны, а остановка «Большая Филeвская улица» на ул. Новозаводская для маршрутов № 366 и с369 будет работать в обе стороны.
Еще для 15 маршрутов Москвы и Подмосковья организуют семь новых остановок: для магистрального маршрута м23 добавляется остановка «Улица Нижние Мнeвники»; для магистрального маршрута м77 добавляется остановка у выхода № 5 станции метро «Текстильщики»; для маршрутов № 680 и 680к добавляется остановка «3-я Гражданская улица»; для маршрута с23 добавляется остановка у выхода № 2 станции метро «Беговая»; для пригородных маршрутов № 1154, 1342к, 1480 и 1532 добавляется остановка «Улица 9-го Мая, 4А» в Химках; для пригородных маршрутов № 1342к и 1480 добавляется остановка «Школа» в Коммунальном проезде в Химках; для маршрутов № 149, 170, 466, 477, 499 и 677 изменятся остановки в районе Восточное Дегунино.
Также изменится расположение остановок для городских и пригородных маршрутов у станции метро «Речной вокзал».