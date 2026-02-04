ТУАД Новосибирской области призывает не сбрасывать снег на дороги и обочины

В регионе участились случаи, когда снег с расчистки придомовых территорий, парковок и тротуаров сбрасывается на дороги. Особую опасность создаёт использование грузовой техники без согласования и схем организации движения, что не только блокирует полосы, но и повреждает элементы дорожной инфраструктуры.