ТУАД Новосибирской области призывает не сбрасывать снег на дороги и обочины

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области предупредило жителей и организации о запрете сброса снега на проезжую часть, тротуары и придорожные полосы.

Источник: Сиб.фм

В регионе участились случаи, когда снег с расчистки придомовых территорий, парковок и тротуаров сбрасывается на дороги. Особую опасность создаёт использование грузовой техники без согласования и схем организации движения, что не только блокирует полосы, но и повреждает элементы дорожной инфраструктуры.

Снежные валы сужают проезжую часть, ухудшают сцепление шин с покрытием, ограничивают видимость и увеличивают риск ДТП.

Недавний случай зафиксирован на автодороге «Н-2141 — Локти» (23 км) в Мошковском районе: местные жители выгружали снег прямо в придорожную полосу. Эта трасса является важным дублером Северного обхода Новосибирска и характеризуется высокой интенсивностью движения.

ТУАД напоминает, что сброс снега на автомобильные дороги, тротуары и обочины запрещён законом. Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством.