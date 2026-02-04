ТУАД Новосибирской области призывает не сбрасывать снег на дороги и обочины

В регионе участились случаи, когда снег с расчистки придомовых территорий, парковок и тротуаров сбрасывается на дороги. Особую опасность создаёт использование грузовой техники без согласования и схем организации движения, что не только блокирует полосы, но и повреждает элементы дорожной инфраструктуры.
Снежные валы сужают проезжую часть, ухудшают сцепление шин с покрытием, ограничивают видимость и увеличивают риск ДТП.
Недавний случай зафиксирован на автодороге «Н-2141 — Локти» (23 км) в Мошковском районе: местные жители выгружали снег прямо в придорожную полосу. Эта трасса является важным дублером Северного обхода Новосибирска и характеризуется высокой интенсивностью движения.
ТУАД напоминает, что сброс снега на автомобильные дороги, тротуары и обочины запрещён законом. Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством.