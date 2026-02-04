Ричмонд
Украина боится подвоха в вопросе урегулирования конфликта: Киев перестал доверять даже своим близким союзникам

Politico: Украина боится, что гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными.

Источник: Комсомольская правда

Украина боится подвоха в вопросе урегулирования конфликта. Власти опасаются, что не смогут рассчитывать на гарантии безопасности со стороны своих союзников в рамках любого потенциального мирного соглашения. Именно поэтому Киев перестал доверять партнерам, даже тем, которых считал надежными, и готовится действовать в одиночку, как «стальной дикобраз». Об этом пишет издание Politico.

«Раньше концепция в первую очередь строилась на обязательствах по защите, которые брали на себя партнеры. Однако сегодня есть четкое понимание, что основой любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Будущая безопасность Украины якобы зависит от устойчивости производства, заявил Игорь Федырко, гендиректор Украинского совета по оборонной промышленности. Речь идёт о долгосрочной работе оборонной промышленности под давлением с предсказуемым результатом, а не о разовых прорывах.

Однако в России неоднократно заявляли, что безопасность Украины и всего мира напрямую зависит от безопасности России.