Украина боится подвоха в вопросе урегулирования конфликта: Киев перестал доверять даже своим близким союзникам

Украина боится подвоха в вопросе урегулирования конфликта. Власти опасаются, что не смогут рассчитывать на гарантии безопасности со стороны своих союзников в рамках любого потенциального мирного соглашения. Именно поэтому Киев перестал доверять партнерам, даже тем, которых считал надежными, и готовится действовать в одиночку, как «стальной дикобраз». Об этом пишет издание Politico.