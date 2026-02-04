Акция «Поможем птицам зимой» с участием 1 400 экоактивистов прошла по всему Узбекистану

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Узбекистане прошла акция «Поможем птицам зимой», сообщает пресс-служба Нацкомэкологии.
Ее приурочили к 3 февраля — «Международному дню кормления птиц».
«Национальный комитет по экологии и изменению климата совместно с Союзом писателей Узбекистана провел на Аллее литераторов в Ташкенте акцию “Поможем птицам зимой”. В мероприятии приняли участие молодые экоактивисты, школьники, волонтеры и представители средств массовой информации. В ходе акции юноши и девушки установили на деревьях изготовленные своими руками домики для птиц», — говорится в сообщении.
Аналогичные мероприятия прошли во всех регионах республики, объединив около 1 400 молодых экоактивистов. В специально отведенных местах для птиц насыпали корм и установили скворечники.
В настоящее время в стране обитает около 500 видов птиц. Из них 50 видов занесены в Красную книгу и считаются редкими. В миграции участвуют 320 видов пернатых (67,2%), уточнили в пресс-службе Нацкомэкологии.