Акция «Поможем птицам зимой» с участием 1 400 экоактивистов прошла по всему Узбекистану

«Национальный комитет по экологии и изменению климата совместно с Союзом писателей Узбекистана провел на Аллее литераторов в Ташкенте акцию “Поможем птицам зимой”. В мероприятии приняли участие молодые экоактивисты, школьники, волонтеры и представители средств массовой информации. В ходе акции юноши и девушки установили на деревьях изготовленные своими руками домики для птиц», — говорится в сообщении.