На улицах потеплело, а вот в домах потемнело: Жители Кишинева на целый день останутся без света — публикуем адреса

В двух секторах Кишинёва в среду, 4 февраля, не будет электричества. О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.
Центр:
Ул. Кицкань, 2, Давид Аурел, 4−6, 6/1, 6/2, 6/3, 10, 16/1, 5−9, 9/1, Джамана, 1−5, 2−8, 20, Г. Баковия, 21−23, И. Инкулец, 16−20, 24−32, 32/1, 34−46, 50, 52−60, 66−70, 82, 19−35, 35/1, 41−43, 53−55, 59−75, И. Нистор, 9, Измаил, 2, М. Чакир, 1−11, 11A, 15−19, 2−14, 16A,
Мирча Елиаде, 1−9, 15−27, 2−14, 18−22, 28−38, 38A, П. Халиппа, 12/1, 18, П. Боцу, 1, 5−7, 15, 2−10 — с 08:50 до 16:30.
Ул. К. Вырнав, 1/1, 7, пер. К. Вырнав, 1/1, Гренобле, 106, Мэлина Микэ, 11, 72, Н. Костин, 46, Н. Тестимицану, 20, 20/2, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 23/2, 24/2, 24/3, 24/5, 26, 26/1, 26/2 — с 11:00 до 17:00.
Чеканы:
Ул. Проф. И. Думенюк, 12, 12A, 18, 999, Мирча чел Батрын, 40, 42, 42 бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5 — с 09:10 до 16:30.
Ул. Мирча чел Бэтрын, 8/1, 8/3, 10, 10A, 10/2, 10/3, 9999, П. Заднипру, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3 — с 11:00 до 17:00.
