Зимние Олимпийские игры — 2026: участники от России, даты и расписание

В ближайшие недели внимание мировой спортивной аудитории будет приковано к событиям в Италии. В нескольких городах страны пройдут главные соревнования этой зимы. Все ключевые детали о зимних Олимпийских играх — в материале «Вечерней Москвы».
Где и когда пройдут Игры.
XXV зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Италии. Соревнования примут Милан и горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо. Для Италии это будут уже четвертые Олимпийские игры: ранее зимняя Олимпиада проходила в Кортине в 1956 году, летние Игры принимал Рим в 1960 году, а в 2006 году зимняя Олимпиада состоялась в Турине.
Основная программа Игр запланирована с 6 по 22 февраля. При этом часть тренировок и предварительных стартов пройдет уже 4 и 5 февраля, в том числе по керлингу, хоккею, санному и горнолыжному спорту. Церемония открытия состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:00 по московскому времени. Арена рассчитана на 77 тысяч зрителей.
Церемония закрытия и олимпийские объекты.
Церемонию закрытия проведут в Вероне на «Верона-Олимпик-Арене». Это античный амфитеатр, построенный около 30 года до нашей эры, вместимостью 12 тысяч человек.
Всего в рамках Олимпиады задействуют 25 спортивных объектов, из которых два были построены специально к Играм. Атлетов разместят на разных площадках, однако основной олимпийской деревней станет комплекс в районе Порта Романа в Милане. Его архитектура вызвала споры у местных жителей, однако после Олимпиады здание планируют переоборудовать под студенческое жилье.
Участие российских спортсменов.
Итоговый список российских участников был опубликован в январе. В него вошли 13 спортсменов, прошедших квалификацию и проверки международных федераций. Это один из самых малочисленных составов за всю историю участия России в Олимпийских играх. Все атлеты прошли допинг-контроль и получили допуск к соревнованиям.
В фигурном катании выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. В конькобежном спорте заявлены Ксения Коржова и Анастасия Семенова. В шорт-треке Россию представят Алена Крылова и Иван Посашков. В лыжных гонках выступят Дарья Непряева и Савелий Коростелев. В горнолыжном спорте заявлены Семен Ефимов и Юлия Плешкова. В санном спорте примут участие Дарья Олесик и Павел Репилов. В ски-альпинизме выступит Никита Филиппов.
Россия не допущена к командным видам спорта, поэтому хоккейная сборная на Играх представлена не будет. Также страна не участвует в биатлоне, бобслее и скелетоне.
Условия допуска и ограничения.
Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, без флага, гимна и национальной символики. Медали, завоеванные атлетами, не будут учитываться в общем зачете. МОК также запретил участие россиян в церемонии открытия Игр, решение касательно закрытия примут позже.
Допуск носит персональный характер и может быть отозван при нарушении критериев нейтральности. Аналогичные требования действуют и для спортсменов из Белоруссии.
Программа и талисманы Олимпиады.
На Играх будет разыграно 116 комплектов медалей, что на 7 больше, чем на предыдущей Олимпиаде. В программу вошли 16 видов спорта, включая ски-альпинизм, который дебютирует на Олимпийских играх.
Талисманами стали два горностая-близнеца Тина и Мило. Их образы выбрали по рисункам школьников коммуны Таверна. Тина символизирует Милан и Кортину-д’Ампеццо, а Мило, родившийся без одной лапы, стал талисманом Паралимпийских игр. Их имена связаны с городами-организаторами.
Организаторы отмечают, что Тина и Мило олицетворяют динамичный и современный характер Италии. Во время Игр их будут сопровождать шесть подснежников по имени Фло, символизирующих силу и возрождение.
Расписание игр.
Фигурное катание:
6−8 февраля — командный турнир;9 февраля — танцы на льду, ритм-танец;10 февраля — мужчины, короткая программа;11 февраля — танцы на льду, произвольная программа;13 февраля — мужчины, произвольная программа;15−16 февраля — пары (короткая и произвольная);17 февраля — женщины, короткая программа;19 февраля — женщины, произвольная программа.
Шорт-трек:
10 февраля — смешанная эстафета;12−20 февраля — финалы на дистанциях 500, 1000, 1500 метров и эстафеты.
Лыжные гонки:
7−8 февраля — скиатлоны;10 февраля — спринты;12−13 февраля — индивидуальные гонки;14−15 февраля — эстафеты;18 февраля — командные спринты;21−22 февраля — марафоны на 50 километров.
Ски-альпинизм:
19 февраля — спринт (мужчины и женщины);21 февраля — смешанная эстафета.
Хоккей:
19 февраля — матч за бронзу и финал у женщин;21−22 февраля — матчи за медали у мужчин.
Остальные виды спорта (биатлон, скелетон, сноуборд) пройдут по расписанию, однако без участия российских атлетов.