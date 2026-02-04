Зимние Олимпийские игры — 2026: участники от России, даты и расписание

Основная программа Игр запланирована с 6 по 22 февраля. При этом часть тренировок и предварительных стартов пройдет уже 4 и 5 февраля, в том числе по керлингу, хоккею, санному и горнолыжному спорту. Церемония открытия состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:00 по московскому времени. Арена рассчитана на 77 тысяч зрителей.