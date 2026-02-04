К вашим деньгам есть вопрос у ФНС. Новый список для 3-НДФЛ в 2026-м: кому и за что платить налоги

Заработали деньги от продажи недвижимости, которой владели меньше минимального срока (три года или пять лет, в зависимости от конкретных условий). Это касается и тех, кто получил доходы от переуступки имущественных прав. Также если вам подарили недвижимость, машину, акцию или долю люди, которые не являются вашими близкими родственниками. Получили доход от физических лиц или организаций, не являющихся налоговыми агентами. Например, при сдаче квартиры. Выиграли в лотерею или азартные игры до 15 тыс. рублей. Получили доходы, поступившие из-за границы.