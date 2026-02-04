К вашим деньгам есть вопрос у ФНС. Новый список для 3-НДФЛ в 2026-м: кому и за что платить налоги

Новая декларация 3-НДФЛ. Что изменилось?
Форма, формат и порядок подачи справки 3-НДФЛ были изменены, и теперь за 2025 год нужно подать декларацию уже в новом формате. Но что же изменилось в документе?
Во-первых, обновлённая структура декларации учитывает новые ставки НДФЛ и налоговые базы. В результате этого были исключены устаревшие строки, и вместо них добавлены новые, которые позволяют более точно рассчитать налог по актуальным ставкам.
Во-вторых, количество кодов доходов увеличилось с 25 до 43. Введены новые коды, например доходы от майнинга и купли-продажи цифровых валют.
Изменения коснулись и второго раздела декларации, где было уменьшено количество полей для расчёта налоговой базы.
Также были добавлены новые строки для возврата денежных средств, где теперь необходимо указать номер счёта и платёжной карты.
Кроме того, введены специальные коды способов подачи декларации: через ТКС (телекоммуникационные каналы связи), личный кабинет налогоплательщика и многофункциональные центры (МФЦ).
В рамках имущественных вычетов также произошли изменения: добавлены позиции для долей в праве собственности на жилые дома, квартиры, комнаты и участки.
Расширен состав приложений к декларации, включая вычеты на долгосрочные сбережения, а также доходы от дарения имущества и уступки прав.
Наконец, уточнены требования для подачи декларации в XML-формате с электронной подписью, что облегчает процесс электронного документооборота и делает его более безопасным.
Когда нужно подать 3-НДФЛ и уплатить налог?
Подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ необходимо в установленные законом сроки, а именно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным. Например, декларацию за 2025 год нужно подготовить до 30 апреля 2026 года. Если же 30 апреля выпадает на выходной, то срок переносится на следующий рабочий день.
Уплатить же налог, исчисленный в декларации 3-НДФЛ, необходимо не позднее 15 июля того же года.
Кому нужно подавать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год.
Подать декларацию 3-НДФЛ в 2026 году, как обычно, нужно определённому перечню категорий лиц. Вы относитесь к ним, если:
Заработали деньги от продажи недвижимости, которой владели меньше минимального срока (три года или пять лет, в зависимости от конкретных условий). Это касается и тех, кто получил доходы от переуступки имущественных прав. Также если вам подарили недвижимость, машину, акцию или долю люди, которые не являются вашими близкими родственниками. Получили доход от физических лиц или организаций, не являющихся налоговыми агентами. Например, при сдаче квартиры. Выиграли в лотерею или азартные игры до 15 тыс. рублей. Получили доходы, поступившие из-за границы.
И, конечно, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие, кто работает на себя и не использует спецрежим, должны будут отчитаться о своих доходах за 2025 год.
Кому можно не подавать 3-НДФЛ в 2026 году?
Но не всегда и не всем нужно подавать декларацию 3-НДФЛ, даже если они что-то продали и получили условный доход, но который не подлежит налогообложению. К этим лицам относятся те, кто:
Продали недвижимость на сумму до 1 млн рублей или имущество, владение которым превышало минимальный срок. Это могут быть жилой дом, квартира, комната, садовый домик или земельный участок. Например, при продаже единственного жилья не сдают 3-НДФЛ, если квартира была в собственности три года. Продали другое имущество, машину, гараж, к примеру, на сумму до 250 тыс. рублей или имущество, владение которым превышало минимальный срок (например, автомобиль, бывший во владении три года).
Также подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно семьям с двумя и более детьми, если доход от продажи жилья освобождён от НДФЛ при соблюдении определённых условий.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ?
Бланк декларации 3-НДФЛ заполняется поэтапно. В него входят два основных раздела, а также приложения. Вот краткое руководство по заполнению:
1. Титульный лист: укажите год, за который предоставляется отчёт, данные паспорта (включая прописку) и код налоговой инспекции, куда будет отправлена декларация.
2. Раздел 1: Здесь укажите сумму рассчитанного налога, которая определяется на основе данных из второго раздела.
3. Раздел 2: Укажите все ваши доходы, полученные в отчётный период, исключая те, по которым НДФЛ удержал работодатель или налоговый агент (например, банк по депозитным процентам). Также укажите сумму налоговых вычетов, которые вы можете использовать для уменьшения налогооблагаемой базы. Рассчитайте налоговую базу как «Сумма доходов минус сумма налоговых вычетов» и умножьте на актуальную налоговую ставку для исчисления налога.
Титульный лист и оба раздела являются обязательными для заполнения и подачи в налоговую инспекцию. В зависимости от ваших доходов и вычетов может потребоваться заполнение дополнительных приложений.
Подробная инструкция по заполнению всех разделов справки 3-НДФЛ есть на официальном сайте ФНС, здесь.
Как подать 3-НДФЛ в 2026 году?
Декларацию 3-НДФЛ можно подать как в бумажном, так и в электронном формате. Бумажный вариант заполняется вручную, печатными заглавными буквами, и в пустых полях ставятся прочерки. Бланк доступен на сайте ФНС или в налоговой инспекции. Подать декларацию можно лично, через доверенное лицо по нотариальной доверенности, по почте с описью или в МФЦ.
Для электронного оформления существует программа «Декларация» на сайте ФНС, а также возможность подачи через личный кабинет налогоплательщика.