Пользователи ChatGPT по всему миру сообщили о масштабных сбоях

О неисправностях в работе ChatGPT сообщили тысячи людей.

Источник: istockphoto.com

Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе нейросети. Согласно данным сервиса мониторинга DownDetector, за короткий промежуток времени поступили тысячи жалоб на различные неполадки.

Среди основных проблем — полное отсутствие ответов от чат-бота, системные ошибки при отправке запросов, исчезновение истории переписок и невозможность загрузить список чатов. Некоторые пользователи даже не смогли войти в свои аккаунты из-за технических сбоев.

О причинах сбоев пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в общедоступную версию ChatGPT загрузили служебные документы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США.

