Пользователи ChatGPT по всему миру сообщили о масштабных сбоях

Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе нейросети. Согласно данным сервиса мониторинга DownDetector, за короткий промежуток времени поступили тысячи жалоб на различные неполадки.
Среди основных проблем — полное отсутствие ответов от чат-бота, системные ошибки при отправке запросов, исчезновение истории переписок и невозможность загрузить список чатов. Некоторые пользователи даже не смогли войти в свои аккаунты из-за технических сбоев.
О причинах сбоев пока не сообщается.
Ранее стало известно, что в общедоступную версию ChatGPT загрузили служебные документы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США.