В Приморье за неделю ОРВИ заболеваемость выросла на 20,8%, а грипп снизился

На пятой неделе 2026 года в Приморье ещё больше выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, при этом случаев гриппа и COVID-19 стало меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
По данным ведомства, неделя с 26 января по 1 февраля показала сезонный подъем ОРВИ: суммарная заболеваемость среди жителей края увеличилась на 20,8% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, рост затронул все возрастные группы. На этом фоне доля госпитализаций с гриппом и ОРВИ снизилась на 32,2% относительно прошлой недели. В структуре респираторной заболеваемости врачи фиксируют сокращение числа случаев гриппа и COVID-19 в совокупном населении.
Лабораторный мониторинг показал, что среди возбудителей острых респираторных инфекций сейчас преобладают вирусы негриппозной природы. Больше половины выявленных респираторных вирусов пришлись на риновирусы (55,2%), еще 21,7% — на аденовирусы, доля COVID-19 составила 12% от всех обнаруженных возбудителей. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует штамм гриппа А (H3N2). Случаев заражения гриппом В в крае не зарегистрировано.
С сентября 2025 года в регионе действует отдельный мониторинг за тем, как заболеваемость ОРВИ среди детей влияет на работу школ и детсадов. На отчетной неделе полного закрытия образовательных учреждений из-за респираторных инфекций не зафиксировано, однако занятия частично приостстановили в десяти детских садах и двух школах Приморского края. В Роспотребнадзоре отмечают, что ситуация с гриппом и ОРВИ остается под их контролем.
Управление Роспотребнадзора напоминает жителям края: при появлении признаков острой респираторной инфекции или гриппа — повышении температуры, головной боли, боли в горле, насморке, кашле, а также рвоте или жидком стуле — заболевший должен оставаться дома и обращаться к врачу поликлиники или вызывать скорую помощь, не занимаясь самолечением. Ведомство подчеркивает, что любые лекарственные средства следует принимать только по назначению врача.