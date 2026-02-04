В Приморье за неделю ОРВИ заболеваемость выросла на 20,8%, а грипп снизился

С сентября 2025 года в регионе действует отдельный мониторинг за тем, как заболеваемость ОРВИ среди детей влияет на работу школ и детсадов. На отчетной неделе полного закрытия образовательных учреждений из-за респираторных инфекций не зафиксировано, однако занятия частично приостстановили в десяти детских садах и двух школах Приморского края. В Роспотребнадзоре отмечают, что ситуация с гриппом и ОРВИ остается под их контролем.