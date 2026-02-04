Очистные сооружения «Пучково» реконструированы в ТиНАО

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. Выполнили реконструкцию очистных сооружений “Пучково” и построили одноименную канализационно-насосную станцию производительностью 1 тыс. куб. м в сутки», — сказал Бирюков.