Очистные сооружения «Пучково» реконструированы в ТиНАО

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. Выполнили реконструкцию очистных сооружений “Пучково” и построили одноименную канализационно-насосную станцию производительностью 1 тыс. куб. м в сутки», — сказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что реализация проекта позволила вывести из эксплуатации морально устаревшие сооружения, теперь весь сток будет поступать на очистные городского округа Троицк.
«При проведении работ предпочтение отдавалось оборудованию и материалам отечественного производства, например, все ключевые узлы и механизмы были произведены в столичном регионе, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения. Для исключения неприятных запахов смонтировали высокомощные газоочистные установки», — добавил Бирюков.
Он напомнил, что всего с 2012 года на территории ТиНАО построили и реконструировали 12 очистных сооружений. В результате удалось повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить ее необходимым резервом мощности.