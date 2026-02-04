В Иркутской области токарям вернули недоплаченные 65 тысяч рублей

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку в одном из сервисных локомотивных депо в Иркутской области. Оказалось, что с июля по сентябрь 2025 года нескольким токарям-бандажникам неправильно начисляли зарплату. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— Бухгалтерия не учла и не оплатила часть их работы, а именно дополнительную обточку бандажей колесных пар, а также сборку и разборку электрических схем, — уточнили правоохранители.
После проверки прокуратура внесла представление руководству предприятия. В итоге депо устранило нарушения и выплатило пяти работникам задолженность по зарплате. Общая сумма выплат составила более 65 тысяч рублей.
