В Иркутской области токарям вернули недоплаченные 65 тысяч рублей

Транспортная прокуратура проверила одно из сервисных локомотивных депо.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку в одном из сервисных локомотивных депо в Иркутской области. Оказалось, что с июля по сентябрь 2025 года нескольким токарям-бандажникам неправильно начисляли зарплату. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.

— Бухгалтерия не учла и не оплатила часть их работы, а именно дополнительную обточку бандажей колесных пар, а также сборку и разборку электрических схем, — уточнили правоохранители.

После проверки прокуратура внесла представление руководству предприятия. В итоге депо устранило нарушения и выплатило пяти работникам задолженность по зарплате. Общая сумма выплат составила более 65 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, почему команду пропавшего в горах Ан-2 искали целый год. Напомним, для выполнения работ из Ачинска в поселок Кырен направили 12 специалистов, на базу они прибыли 18 июля. Вечером следующего дня команда из 6 человек поднялась на борт Ан-2 для ознакомительного полета, но через несколько часов перестала выходить на связь.