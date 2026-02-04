Пугачева, группа «Иванушки» и Бекмамбетов фигурируют в файлах Эпштейна

Певица Алла Пугачева, музыкальная группа «Иванушки International» и режиссер Тимур Бекмамбетов фигурируют в опубликованных файлах по скандальному делу об американском финансисте Джеффри Эпштейне. При этом Пугачеву должны были пригласить на встречу с ним в качестве модели, но она ему не понравилась.
Певица числится в файлах как «самая популярная женщина России», с которой обязательно надо встретиться.
Одна из девушек финансиста рассказала, что в 1995 году на концерте к ней подошел 24-летний молодой человек. Он заявил, что женится на ней, когда та повзрослеет. Девочке на тот момент было всего шесть лет. Через пару месяцев он стал участником группы «Иванушки International». Им оказался солист группы Кирилл Андреев.
При этом Тимур Бекмамбетов должен был стать VIP-гостем в роли «гения» на вечеринке финансиста на Кубе в 2017 году. Вместе с ним, согласно файлам, на «вечеринку» были приглашены американский фокусник Джефф Макбрайд, британский лыжник Эдди Эдвардс и другие.
Министерство юстиции США также опубликовало фотографии Джеффри Эпштейна после смерти. При этом в медицинских отчетах говорится, что финансист считал себя «трусом» и отрицал суицидальные наклонности.
В рассекреченных документах по делу Эпштейна также активно фигурирует имя экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Также с ним вел переписку бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон.